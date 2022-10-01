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Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek

01 Ekim 2022 Cumartesi 23:14
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Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek



Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bir locaya jakuzi konuldu. Loca sahiplerinin hizmetine sunulan jakuzi imkanı aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olarak da kayıtlara geçti.

2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı. Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre; çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.

LOCAYA JAKUZİ KONULDU

Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Çalışmaların bitmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre stadyumda bir locaya da jakuzi konuldu. Taraftarlar, jakuzide maç izleyebilecek. Bu hizmet aynı zamanda, Türkiye'de bir ilk olacak.

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