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Koopspor farklı başladı: 108-68

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisinde ilk maç oynandı.

14 Haziran 2022 Salı 22:17
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Koopspor farklı başladı: 108-68
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor’un Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ağırladığı maçın galibi Lefkoşa ekibi oldu. Rakibi karşısında 40 sayılık farka ulaşan Koopspor hem seride 1-0 öne geçti, hem de formda bir görüntü çizdi.

GAÜ’den Praise Okafor ikinci periyotta sakatlandı Maçın ilk periyodunda rakibi Koospor’a direnen GAÜ, ikinci periyotta rakibinin hücumlarına çözüm üretemezken, hücumda da etkisiz kaldı.

22-18 biten ilk periyodun ardından GAÜ’nün en etkili ismi olan Praise Okafor’un sakatlanarak oyunu terk etmesi ile oyundan düşen Girne ekibine karşı oyun temposunu arttıran Koopspor soyunma odasına 48-27 üstün girdi. İyi performansı üçüncü periyoda da yayan Lefkoşa temsilcisi final periyoduna 76-44’luk skor ile girdi. Hücum başarısını bu periyotta da sürdüren Koopspor maçtan 108-68 üstün ayrıldı

.

Tüm oyuncuları sayı üreten Koopspor’da Arif 25 sayı ile maçı tamamladı Koopspor’da forma giyen 9 isim de sayı üretirken, 25 sayı üreten Arif Yılmabaşar maçın en skorer ismi oldu. Erdem Tiryakioğlu 19 sayı 11 ribaunt ile maçı ‘double double’ ile bitirirken, Fuat Farisoğlu 9 sayı 12 ribaunt, Temur Rustamov 6 sayı 9 asist, Kercem İnancı 18 sayı ve .Alpay Şerbetçioğlu 15 sayı ile oynadı

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GAÜ’de Fuat Çağdal 15 sayı, Emir Can Mercan 10 sayı ile maçı tamamladı. 10 dakika 35 saniye oyunda kalan PRaise Okafor 9 sayı 4 ribauntta kaldı

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İkinci buluşma Girne’de Final serisinin ikinci maçı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. 16 Haziran Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Son Güncelleme: 14.06.2022 22:20
Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol FederasyonuSporKoopspor
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