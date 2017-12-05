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Koop’ta, Angelo da gitti!

Koopspor’da mutlu olmadığını belirten Angelo Warner, Afrika’dan gelen teklifi kabul etti ve takımı ile olan sözleşmesini fes ederek dün gece KKTC’den ayrıldı

05 Aralık 2017 Salı 15:41
Koop’ta, Angelo da gitti!
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Havadis Spor'un Tonguç Kotak'ın haberine göre, Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin güçlü takımı Koopspor’da yabancı oyuncular sorunu devam ediyor. Angelo Warner de takımdan ayrılarak Afrika’da bir ekiple anlaştı.

İki sezon önce Koopspor’a gelen ama oynayamayan Angelo Warner bu yıl yeniden Koopspor ile anlaşarak KKTC’ye gelmişti.

Koopspor’da sezon başında getirdiği 33 yaşında 2,08 boyundaki Damjan Kandic, oyun kurucu McCall ve son olarak da Angelo Warner takımdan ayrılması dikkat çekti. Takımda şu anda Kambala ve Williams kaldı.

Afrika’dan teklifi kabul etti

2015-2016 sezonunda anlaşarak KKTC’ye geç geldiği için Basketbol Federasyonu’nun oynayamaz raporu ile sezon boyunca forma giymeyen Warner yeni sezon için Koopspor ile yeniden anlaşmış ve KKTC’ye gelmişti.

1,85 boyunda ve 24 yaşında olan şutör oyun kurucu Angelo Warner bu sezon KTSYD Kupası ve Cumhuriyet Kupası’nda Koopspor formalarını başarı ile giymiş ve takıma büyük katkı vermişti.

Warner, Afrika’dan gelen teklif sonrasında takımdan ayrılmak istediğini Koopspor yönetimine iletti. Cuma akşamı yapılan görüşmelerde Angelo’nun bu ayki maaşını da alarak ülkeden ayrılmak istediğini belirtti.

Koopspor yönetimi, Warner’a bu ayki maaşının Pazartesi ödeneceğini belirtti. Kırmızı lacivertliler dün ABD’li oyuncuya maaşını verdiler ve Angelo Warner dün akşam KKTC’den ayrıldı

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