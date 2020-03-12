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Koronavirüs, İngiltere'yi alt üst etti

İngiliz Times gazetesi, İngiltere hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını planladığını yazdı.

12 Mart 2020 Perşembe 09:57
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Koronavirüs, İngiltere'yi alt üst etti

İngiliz Times gazetesi, İngiltere hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını planladığını yazdı.

Gazeteye göre söz konusu karar bugün kamuoyuna açıklanabilir.

Times‘ın spor sayfalarındaki özel haberinin başlığı, “Açıklıyoruz: Futbolun kriz planı”.

İngiltere hükümetinin Acil Durum Komitesi (COBRA) bugün toplanarak koronavirüsle mücadele önlemlerini görüşecek. COBRA’nın öncelikli gündem maddesi, salgının “kontrol altına alınması aşamasından geciktirilmesi aşamasına geçilmesi” sırasında alınması gereken önlemler olacak.

Times’a göre İngiltere hükümetinin futbol karşılaşmalarıyla ilgili olarak almayı planladığı önlemler şunlar:

  • Premier Lig’de ve alt liglerde sezonun kalan maçları seyircisiz oynanacak
  • Kombine bilet sahipleri ya da maçlara bileti olanlar, bu karşılaşmaları evlerinde televizyonlarından ücretsiz izleyecek.
  • Publarda hiçbir karşılaşma gösterilmeyecek
  • Yayıncı kuruluşlar özellikle Cumartesi günleri daha fazla karşılaşmayı naklen yayınlayabilecek. Bu uygulama Pazar ve gerekirse Pazartesi günleri de geçerli olabilecek.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüsPremier Lig
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