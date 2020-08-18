KORTLARDA MÜCADELELER DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Büyükler ve Senior Turnuvası, Tenis Federasyonu kortlarında tek ve çiftler kategorilerinde gerçekleşen heyecanlı, çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar ile devam ediyor. Turnuva oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ERKEKLER:

Derin Samioğlu - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/0 – 6/1

Rasim Ülker - Berke Can ekinci 6/2 – 4/2 (r.t.)

Hazan Ali Akhisar - Yalın Doğasal 0/6 – 0/6

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

Özel Pakan / Ekin Karasu - Ersel Kalfaoğlu / Eda Şevket 6/3 – 6/4

Mustafa Zorba / Meril Sonakın - Aras Çelik / Özay Barutcu 6/0 – 6/0

İbrahim Ağun / Şengül Tilki - Derin Samioğlu / İzem Civisilli 6(9)/7 – 6/2 – 10/7

SENİOR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER:

Laika Karşılı / Nurettin Arapsoy - Sevşen D. Özerce / İlke Ünlücan 6/4 - 6/4

SENİOR 40+ KADINLAR:

İpek Civisilli - Sevşen D. Özerce 6/0 – 6/0

SENİOR 40+ ERKEKLER:

İzzet Kanaga - Ediz Demirciler 3/6 – 2/6

SENİOR 40+ ÇİFT ERKEKLER:

Burak Türksoy / Kerim İ. Karabil - Reşat Yüksel / Tolga Çağakan 6/2 - 7/5

SENİOR 50+ ERKEKLER:

Özge Samioğlu - Mehmet Yalçın 6/2 – 6/1