KORTLARDA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ…



Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Büyükler ve Senior kategorilerinde oynanan final maçları ardından kategorilerinde şampiyon olan sporcular belirlendi. Turnuvada final maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;

Büyük Kadınlar (Final):

Oksana Piddubna - Ozay Barutcu 6/1 – 6/1

Büyük Erkekler (Final):

Abdelrahman Al Bitar - Mustafa Mehmet Zorba 3/6 – 1/6

Büyük Çift Erkekler (Final):

Zeki Esendağlı / İbrahim Ağun - Berke Can Ekinci / Derin Samioğlu 6(3)/7 – 2/6

Büyük Karışık Çift (Final):

İbrahim Ağun / Şengül Tilki - Mustafa Zorba / Meril Sonakın 1/6 – 5/7

30+ Tek Erkek (final)

Sercan Erozan - Kemal Soyer 6/4 – 6/2

30+ Karışık Çift (Final)

Şafak Güzoğlu / Sercan Erozan - İrem İlerici / Hasan Gazioğlu 6/4 – 6/4

40+ Tek Kadın (Final)

Şafak Güzoğlu - Kadriye Depreli 6/2 – 6/1

40+ Tek Erkek (Final)

Orhun Doğasal - Emir Ahmet Konuklu 6/2 – 6/3

40+ Çift Kadın (Final)

İpek Özsev / İpek Civisill - Şafak Güzoğlu / Arzu Çağın 4/6 – 2/6



40+ Çift Erkek (Final)

Özgü Samioğlu / Rağıb Ratib - Orhun Doğasal / Özge Samioğlu 7/5 – 6/1

40+ Karışık Çift (Final)

Burak Gazi / İpek Civisilli - Necat Yüksel / İpek Özsev 6/7 – 6/4 – 6/10

50+ Tek Erkek (Final)

Zafer Hıdıroğlu - Özge Samioğlu 3/6 – 1/6



Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Sıralaması:

Büyük Kadınlar

2- Özay Barutcu

1- Oksana Piddubna

Büyük Erkekler

2- Abdelrahman Al Bitar

1- Mustafa -Mehmet Zorba

Büyük Çift Erkekler

2- Zeki Esendağlı / İbrahim Ağun

1- Berke Can Ekinci / Derin Samioğlu

Büyükler karışık Çiftler

2- İbrahim Ağun / Şengül Tilki

1- Mustafa Zorba / Meril Sonakın



30+ Tek Erkekler

2- Kemal Soyer

1- Sercan Erozan

40+ Tek Kadınlar

2- -Kadriye Debreli

1- Şafak Güzoğlu

40+ Tek Erkekler

2- Emir ahmet Konuklu

1- Orhun Doğasal

50+ Tek Erkekler

2- Zafer Hıdıroğlu

1- Özge Samioğlu

30+ Karışık Çiftler

2- Şafak Güzoğlu / Sercan Erozan

1- İrem İlerici / Hasan Gazioğlu

40+ Çift Erkekler

2- Orhun Doğasal / Özge Samioğlu

1- Özgü Samioğlu / Eağıb Ratib

40+ Çift Kadınlar

2- İpek Özsev / İpek Civisill

1- Şafak Güzoğlu / Arzu Çağın

40+ Karışık Çiftler

2- Burak Gazi / İpek Civisilli

1- Necat Yüksel / İpek Özsev