Kortta ikinci devre başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligi'nde 2. devre 23 Şubat Pazar günü oynanacak 6. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Ligin ilk devresini, son haftada geçen yılın şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü'nü çok güzel bir mücadelenin ardından 5-4 yenen Girne Amerikan Üniversitesi namağlup lider tamamlamıştı.

İlk devrenin lideri GAÜ, 6. haftada Lefkoşa Şehir Kulübü'nü konuk ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi de Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü'nü ağırlayacak. Haftanın son karşılaşmasında ise Gönyeli Tenis Kulübü ligin yeni ekibi Pakan Spor Kulübü Derneği ile karşılaşacak.

6. HAFTA PROGRAMI:

23 Şubat Pazar

10.00 Gönyeli TK Kortları Gönyeli Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği

10.00 DAÜ Kortları Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

10.00 GAÜ Kortları Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü