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Kosova’da üçüncülük kürsüsüne çıktık

Kosova’da 24-26 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”nda güreşçimiz Ekim Özgüvenli üçüncülük kazandı

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
Kosova’da üçüncülük kürsüsüne çıktık
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BRT Spor'un haberine göre Güreşçilerimiz; Serhat Kasap, Ekim Özgüvenli ve Hakkı Karapelit ile katıldığımızşampiyonadaEkim Özgüvenli üçüncülük madalyası kazanarak, gururlandırdı. Serhat Kasap ve Hakkı Karapelit 5’inci olabildiler.

Fransa, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye ve Kosova’dan 100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, ayrıca hakemlerimiz Kemal Bayraktar ve Oruç Ertürk yönettikleri maçlarda göz doldurarak final maçlarının tümünde görev aldılar.

KAVAZ MEMNUN

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, sporcularımızın aldıkları derecelerden memnun olduğunu vurularken, şampiyonaya katılan ülkelerle iyi ilişkiler kurulduğunu ve bu ülkelerden davet aldıklarını söyledi.

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