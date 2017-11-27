Kosova’da üçüncülük kürsüsüne çıktık

BRT Spor'un haberine göre Güreşçilerimiz; Serhat Kasap, Ekim Özgüvenli ve Hakkı Karapelit ile katıldığımızşampiyonadaEkim Özgüvenli üçüncülük madalyası kazanarak, gururlandırdı. Serhat Kasap ve Hakkı Karapelit 5’inci olabildiler.

Fransa, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye ve Kosova’dan 100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, ayrıca hakemlerimiz Kemal Bayraktar ve Oruç Ertürk yönettikleri maçlarda göz doldurarak final maçlarının tümünde görev aldılar.

KAVAZ MEMNUN

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, sporcularımızın aldıkları derecelerden memnun olduğunu vurularken, şampiyonaya katılan ülkelerle iyi ilişkiler kurulduğunu ve bu ülkelerden davet aldıklarını söyledi.