Kravets resmen Kayserispor'da

Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Kiev'in ve Ukrayna Milli Takımı'nın 28 yaşındaki golcüsü Artem Kravets'i renklerine resmen bağladı. Kravets, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde, kendisini 3,5 yıllığına sarı-kırmızı renklere bağlayan imzayı attı.

"Çok talibi vardı"

Milli golcüyle geçen yılın devre arasından bu yana ilgilendiklerini belirten Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Sözleşmesi devam ediyordu, çok talibi vardı. Sezon başında tekrar görüştük ve oyuncu ile anlaşmamıza rağmen bonservis engeline takıldığımız için bugüne kadar olmadı. Artem, burada oynamak istediği için sözleşmesini uzatmadı ve yasalar gereği kendisi ile görüşme şansımız oldu. Sezon sonu için gelmesi noktasında mutabık kaldık. Aramızdaki görüşme sonucunda kulüpten ayrılabilirse devre arasında da kendisini istediğimizi söyledik. Kendisi sözünde durdu hem de kulübü ile kendisi görüşüp, fedakarlık yaparak devre arasında takımımıza katıldı. Bugün de sağlık kontrolünden geçti. İmzanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Elimden geleni yapacağım"

Kravets ise Kayserispor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Uzun süredir görüşme içerisindeydik sonunda anlaşmaya vardık. Kayserispor ile ilgili çok bilgiler aldım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok ciddi uğraşlar oldu ve bazı fedakarlıklarda bulunduk. Burada bulunduğum süre içerisinde takımı daha iyi yerlere götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

Takımda 4 forvet oldu

Kayserispor yaptığı yeni transferleböylece Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Nikola Stojiljkovic'ten sonra 4'üncü forvetine kavuşmuş oldu.

Artem Kravets

Profesyonel futbol kariyerine Dinamo Kiev altyapısında başlayan Ukraynalı futbolcu, forvet pozisyonunda forma giyiyor. 2016 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Artem Kravets, 16 maçta 1 gol kaydetti. Ardından 1 sezon Granada'da ter döken futbolcu, 26 maçta 5 gol kaydetti. Kravets geri döndüğü Dinamo Kiev formasıyla ise toplam 9 sezonda 115 maça çıktı ve 40 kez rakip ağları sarstı.