Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

2 haftada 6 puan kazansa şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, bu maçların ilkinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 16:00'da. Mücadeleyi SKOR'dan takip edebilirsiniz.