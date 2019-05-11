Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Geçen hafta Beşiktaş’ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 2 haftada 6 puan toplaması halinde şampiyon olacak. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor deplasmanında Belhanda ve Mitroglou’ndan yoksun!
Maç öncesinde Galatasaray 63 puanla zirvede, Çaykur Rizespor ise 40 puanla 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Badou, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne.