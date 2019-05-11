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Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

2 haftada 6 puan kazansa şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, bu maçların ilkinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 16:00'da. Mücadeleyi SKOR'dan takip edebilirsiniz.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:47
Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Geçen hafta Beşiktaş’ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 2 haftada 6 puan toplaması halinde şampiyon olacak. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor deplasmanında Belhanda ve Mitroglou’ndan yoksun!

Maç öncesinde Galatasaray 63 puanla zirvede, Çaykur Rizespor ise 40 puanla 9. sırada yer alıyor. 

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KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Badou, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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