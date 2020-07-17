KTFF'den Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar'a tebrik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 1. Lig’de şampiyon olan Mesarya Spor Kulübü’nü ve 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yonpaş Dumlupınar’ı tebrik etti.

Fedeasyon’dan Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada: “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 29.haftada oynanan maçlar sonucunda, daha önce K-Pet Süper Lig'e çıkmayı garantileyen, Mesarya Spor Kulübü'nün tarhindeki ilk şampiyonluğunu ve K-Pet 1.Lig'den K-Pet Süper Lig'e terfi etmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nü kutlarız. Her iki kulübümüzün; futbolcu, teknik ekip, yönetici ve taraftarlarını canı gönülden tebrik eder, 2020-2021 sezonunda mücadele edecekleri K-Pet Süper Lig'de başarılı bir sezon dileriz” denildi.