Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi

KTFF'den Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar'a tebrik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 1. Lig’de şampiyon olan Mesarya Spor Kulübü’nü ve 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yonpaş Dumlupınar’ı tebrik etti.

17 Temmuz 2020 Cuma 10:45
513 Okunma
KTFF'den Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar'a tebrik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 1. Lig’de şampiyon olan Mesarya Spor Kulübü’nü ve 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yonpaş Dumlupınar’ı tebrik etti.

Fedeasyon’dan Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada: “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 29.haftada oynanan maçlar sonucunda, daha önce K-Pet Süper Lig'e çıkmayı garantileyen, Mesarya Spor Kulübü'nün tarhindeki ilk şampiyonluğunu ve K-Pet 1.Lig'den K-Pet Süper Lig'e terfi etmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nü kutlarız. Her iki kulübümüzün; futbolcu, teknik ekip, yönetici ve taraftarlarını canı gönülden tebrik eder, 2020-2021 sezonunda mücadele edecekleri K-Pet Süper Lig'de başarılı bir sezon dileriz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuMesaryaYonpaş Dumlupınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasikçiler Hem Yarışacak Hem Tatil Yapacak
Klasikçiler Hem Yarışacak Hem Tatil Yapacak
Satranç Federasyonu’ndan Engelsiz Satranca destek
Satranç Federasyonu’ndan Engelsiz Satranca destek
KTFF’den antrenörlere yönelik online seminer
KTFF’den antrenörlere yönelik online seminer
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim