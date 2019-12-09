KTÖS, Erdal Abit Anı Koşusu düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Erdal Abit Anı Koşusu düzenleniyor.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, genç yaşta yaşamını yitiren öğretmen Erdal Abit’in anısını yaşatmak amacıyla ilkokul öğrencilerinin katılacağı anı koşusu, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu yakınlarında başlayıp, bitiş noktası okul park alanında olacak şekilde ve kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre olarak planlandı.

Koşu, 10 Aralık Salı sabah 09.30’da Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda belirlenen güzergahta gerçekleşecek.