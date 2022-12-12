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KTSYD Masterler Kupası başlıyor

KTSYD ile KKTF iş birliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası adıyla oynanacak olan organizasyonun kura çekimi gerçekleştirildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 18:41
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KTSYD Masterler Kupası başlıyor



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası adıyla oynanacak olan organizasyonun kura çekimi gerçekleştirildi.

13-16 Aralık 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında yer alacak turnuva her yıl olduğu gibi 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenecek.

Organizasyonun kura çekimi KKTF kortlarında KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Başhakem Hasan Güzoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası final karşılaşmaları 16 Aralık Cuma günü oynanacak ve finallerin ardından düzenlenecek ödül töreni ile kategorilerinde başarılı isimlere ödülleri takdim edilecek.

Turnuvada ilk gün programı şu şekilde:

16 Yaş Tek Erkekler:

Aras Çelik – Göktuğ Yusuf Gökbayrak

Konstantin Kan – Bora Erin

Kaya Halkseven – Enver Ada Gençel

Toprak Berkol – Batur Evre

Hasan Aras Duman – Deniz Hüseyin Önen

Asım Aras Astan – Kıvanç Öztuğ

16 Yaş Tek Kızlar

Sahil Ece Yerebakan – Emine Karagözlü

Selin Önal – Kayra Yüceer

12 Yaş Tek Erkekler

Eren Yılmaz – Devin Bedevi

Recep Yalovalı – Çınar Elmalı

12 Yaş Tek Kızlar

Vera Gazi – Deniz Abdullahoğlu

Enra Çakartaş – Girne Umut Yerebakan

Dinara Yorgancı – Sevinç Oğan

Almira Akşahin – Servet Tel

Anahtar Kelimeler:
KTSYDKupaKKTF
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