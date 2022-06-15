Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetimi belirlendi

Genel Kurulda yönetim ise şu şekilde oluştu;
Başkan: Akay Aşina
Asbaşkan:Volkan B. Emirkanı
Genel Sekreter: Mehmet Manavoglu
Mali İşler Sorumlusu:Hilmi Birinci
Sporcu Sorumlusu:Mustafa Dağaşenler - Serkan Yamanbey
Altyapı Sorumlusu : Mustafa Çakır - Serkan Yamanbey
Lokal Sorumlusu :Sami Çavuş
Sosyal Faaliyetler Sorumlusu :Salahi Mısırlıoğlu
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu : Çiğdem Aydın
İnşaat ve Mimari İşler Sorumlusu: Kemal Kavaz - Erhan Necipoğlu
Faal Üyeler: Kemal Çakır - Mert Atakan - Mustafa Yürüker - Ayşe Serhat - Salahattin Çello - Hüseyin Aytaç