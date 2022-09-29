Küçükler futbol turnuvası başlıyor

Doğan Türk Birliği Hediyemsu Küçükler Futbol Turnuvası 1-2 Ekim'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda Saat 16:00 ‘da başlayacak.

“Tatil Biter Futbol Bitmez” sloganı ile Hediyemsu sponsorluğunda, düzenlenecek turnuvaya Karaoğlanoğlu SK, Doğan Türk Birliği , Karşıyaka ASK, Dikmen Gücü SK takımlarından 2010 doğumlu futbolcu katılacak.

1 Ekim Cumartesi Dikmen Gücü SK-Doğan Türk Birliği Saat 16:00 da ve Karşıyaka ASK-Karaoğlanoğlu SK Saat 18:00 de karşılaşacaklar.

2 Ekim 2022 Pazar gün, kaybeden takımlar ile kazanan takımlar arasında Saat 16:00 ve 18:00 de başlayacak ve 2 karşılaşma ile tamamlanacak.

Saat 20:00 de Kapanış seronomisi, kupa ve madalyalar verilecek.

Maçlar federasyonun görevlendirdiği hakemler tarafından 40 ar dakikalık 2 devre şeklinde oynatılacak. Turnuva boyunca, organizasyon komitesinin oluşturulacağı juri tarafından belirlenecek en centilmen takım, özel kurtarış, en özel gol v.s. gibi 10 kategoride madalya verilecek.