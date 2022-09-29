Doğan Türk Birliği Hediyemsu Küçükler Futbol Turnuvası 1-2 Ekim'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda Saat 16:00 ‘da başlayacak.
“Tatil Biter Futbol Bitmez” sloganı ile Hediyemsu sponsorluğunda, düzenlenecek turnuvaya Karaoğlanoğlu SK, Doğan Türk Birliği , Karşıyaka ASK, Dikmen Gücü SK takımlarından 2010 doğumlu futbolcu katılacak.
1 Ekim Cumartesi Dikmen Gücü SK-Doğan Türk Birliği Saat 16:00 da ve Karşıyaka ASK-Karaoğlanoğlu SK Saat 18:00 de karşılaşacaklar.
2 Ekim 2022 Pazar gün, kaybeden takımlar ile kazanan takımlar arasında Saat 16:00 ve 18:00 de başlayacak ve 2 karşılaşma ile tamamlanacak.
Saat 20:00 de Kapanış seronomisi, kupa ve madalyalar verilecek.
Maçlar federasyonun görevlendirdiği hakemler tarafından 40 ar dakikalık 2 devre şeklinde oynatılacak. Turnuva boyunca, organizasyon komitesinin oluşturulacağı juri tarafından belirlenecek en centilmen takım, özel kurtarış, en özel gol v.s. gibi 10 kategoride madalya verilecek.
Küçükler futbol turnuvası başlıyor
Doğan Türk Birliği Hediyemsu Küçükler Futbol Turnuvası 1-2 Ekim'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda Saat 16:00 ‘da başlayacak.