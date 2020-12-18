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Kulüpler yayıncı kuruluşu protesto edecek

Türkiye Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği yayıncı kuruluşu protesto kararı aldı.

18 Aralık 2020 Cuma 14:45
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Kulüpler yayıncı kuruluşu protesto edecek

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.

"Yükümlülüklerini yerine getirmemesi kendişeye ve batağa sürüklemektedir"

"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız. Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.

"Maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz"

"Bu kapsamda Süper Lig kulüpleri ve 1'inci Lig kulüpleri olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında ve TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz."

"Hukuk çerçevesinde aksiyonların alınacağından kimsenin süphesi olmasın"

"Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin süphesi olmasın."

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