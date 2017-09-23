Kulüplerden birliktelik ve fair play mesajı

Kulüpler Birliği geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun da katıldığı yemekli bir sezon öncesi toplantısı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu, yemekli toplantı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz akşam kulüp başkanlarımız ve federasyon başkanımızın katıldığı yemekli bir toplantı gerçeklestirdik. Kulüpler Birliği başkan ve yönetim kurulu olarak amacımız kulüpler arasındaki iyi ilişkileri ve iletişimi en üst seviyede tutmaktır.

Toplantımızın esas amacı yeni başlayacak sezon öncesinde dostluk ve birliktelik mesajı vermekti. Gerek Süper Lig gerekse de 1. Lig'in bu yıl çok çekişmeli maçlara sahne olacağı aşikardır. Kulüp başkanlarımız sahada rakip, saha dışında dostturlar. Bu bilinçle hareket edip taraftarlara örnek olma mesajını vermişlerdir. Dileğimiz fair play ruhuna uygun dostluk ve futbol adına güzel olayların hatırlanacağı bir sezon geçirmemizdir.

Kulüpler Birliği olarak olayın yükünü çekecek olan, Futbol Federasyonumuza, kulüplerimize, futbolcularımıza, antrönörlerimize, hakem, gözlemci, sağlık görevlisi ve güvenlik görevlilerimize, basın yayın görevlilerimize ve taraftarlarımıza 2017_2018 futbol sezonunun hayırlı uğurlu olmasını dileriz.”