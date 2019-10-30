Kupa'da Fenerbahçe, Mersin temsilcisi karşısında...

Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, kazanan takım bir üst tura çıkacak. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı bugün 20:30'da başlayacak ve Aspor ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 29 EKİM MAÇ SONUÇLARI

Altınordu-Amed Sportif: 3-1

1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)

Eyüpspor-Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Alanyaspor-İnegölspor: 3-0