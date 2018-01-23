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Kupa Gamla’nın

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Talat/Aysel Yılmazoğlu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

23 Ocak 2018 Salı 12:04
Kupa Gamla’nın
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BRT Spor'un haberine göre, GDB Lokali’nde gerçekleştirilen turnuvada birinciliği Kurtuluş Gamla kazandı. Gamla, finalde karşılaştığı Serdal Arslan’ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salih Ateşli ve Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-0 kazanan Evren Balıkçı turnuvada üçüncülüğü elde etti.

Yılmazoğlu Ailesi arasında yapılan turnuvada ise aile şampiyonluğunu Damla Yılmazoğlu kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Berna Özdoğa Yılmazoğlu, Mehmet Yılmazoğlu, Ahmet Yılmazoğlu, Talat Yılmazoğlu ve Aysel Yılmazoğlu tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı Finaller

Kurtuluş Gamla-Salih Ateşli:3-0
Serdar Arslan-Evren Balıkcı:3-2

Üçüncülük Maçı

Evren Balıkçı-Salih Ateşli: 3-0

Final Maçı

Kurtuluş Gamla-Serdar Arslan: 3-0

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