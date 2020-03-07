Kupada çeyrek final rövanşları 10-11 Mart'ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.
10-11 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından kupada yarı finale yükselecek 4 takım belirlenecek.
PROGRAM VE İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;
10 Mart Salı
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya-Türk Ocağı (1-2)
11 Mart Çarşamba
14.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Mağusa Türk Gücü (0-2)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı (4-0)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Göçmenköy (1-0)