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Kupada çeyrek final rövanşları 10-11 Mart'ta

07 Mart 2020 Cumartesi 23:42
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Kupada çeyrek final rövanşları 10-11 Mart'ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.

10-11 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından kupada yarı finale yükselecek 4 takım belirlenecek.

PROGRAM VE İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

10 Mart Salı

14.00  Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya-Türk Ocağı (1-2)

11 Mart Çarşamba

14.00  Cihangir Stadı: Cihangir-Mağusa Türk Gücü (0-2)

14.00  Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı (4-0)

14.00  Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Göçmenköy (1-0)

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