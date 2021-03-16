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Kupada İlk finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 yenen Beşiktaş, finale çıktı. Kupanın ilk finalisti Siyah Beyazlılar'ı galibiyete taşıyan isimler Vincent Aboubakar, Vida ve uzatmada Cyle Larin oldu.

16 Mart 2021 Salı 22:27
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Kupada İlk finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale çıkan ilk takım oldu. 

Beşiktaş, maça etkili başlayan ekip oldu. Rakibini sahada etkisiz kılan ve kendi sahasına hapseden Siyah Beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 17. dakikadaki şık golüyle 1-0 öne geçti. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Kamerunlu, Tolga Ciğerci'yi harika geçti ve sert bir vuruşla Mert Günok'u mağlup etti. 

Beşiktaş, 2. golü bulmak için beklemedi. 5 dakika sonra N'Koudo'unun ortasında Vida topu kafayla ağlarla buluşturdu ve Siyah Beyazlılar 2-0 öne geçti. 

İlk yarının sonlarında Başakşehir hareketlenirken; Vincent Aboubakar, sakatlandı ve 2. yarıda yerini Larin'e bıraktı. 

İkinci yarıda Başakşehir, oyuna yavaş yavaş ortak oldu. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyuna ağırlığını koyan Turuncu Lacivertliler, 59'da golü buldu. Sağ kanattan Visca'nın ortasında kaleye giden topu kaleci Utku Yuvakuran güçlükle çeldi. Seken topu önünde bulan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi.

77'de Başakşehir 2-2'yi buldu. Deniz Türüç, topu Giuliano'ya bıraktı. Oyuna yeni giren Brezilyalı boş durumda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 

Maçın normal süresi 2-2 sona ererken; 102'de Cyle Larin sahneye çıktı. Ljajic'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi yakınında topla buluşan Kanadalı, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. 

Uzatmalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının galibi olacak. 

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