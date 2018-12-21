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Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 12:56
Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

 Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in seri başı olarak katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Ümraniyespor-Fenerbahçe

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Kayserispor-Akhisarspor

Boluspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Hatayspor

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok

Antalyaspor-Göztepe

Anadolu Ajansı

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Anahtar Kelimeler:
TFFZiraat Türkiye KupasıKura çekimiFutbolSporHaber
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