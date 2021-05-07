Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası başlıyor

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor.

7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayacak olan Chase Rallisi’nin servis alanı, Start ve Podyum Seremonisi de yine Zet Karting’de olacak. 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışında ilk gün Zet SSS Etabı geçilecek olup, ikinci gün ise efsanevi, tarihin en uzun ve zorlu etaplarından biri olacak olan Kozan etabı geçilecek.

Kozan etabının ardından yeni bir etap olan Şirinevler etabı ve Aktepe etapları ikişer kez geçilecek. 2. Gün son etap Zet SSS bir kez daha geçilecek ve hemen ardından Podyum Seremonisi gerçekleşecek.Etaplar, sıralı geçileceğinden trafik 70 dakika öncesinden kapatılacak ve aynı anda 2 farklı etap koşulacak. Takımlarda üst düzey çekişme 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Chase Rallisi’ne 6 takım kayıt yaptırırken, 21 ekip start alacak.

Geçen sezonun şampiyonu Macila Rally Team, Fikri Macila-Doğa Koyuncu ve Cahit Yetkili-Harun Çakır ile, Nethouse Rally Team Murat Aşık-Nebil Öneral ve Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ile, GoodYear Racing Team Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Çağakan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ve Kerim Hacımevlüt-Hasan Odun ile, DriftNeu Racing Team Enver Haskasap – Halil Mulla ve Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu ile, MRB Racing Team Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ile, Flat Out Rally Team Deniz Fahri-Serhan Tan, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ve Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ile Takımlar Şampiyonası için puan arayacak.

Etap Tarifleri: Kozan etabı Kozanköy girişinden start alacak olup, tank yoluna gidecek ve Akçiçek köyünde finiş görecek. Şirinevler etabı, Göçeri Göleti yanından start alacak ve Yılmazköy’de son bulacak. Etap, Şirinevler Mandıra bölgesinden takip edilebilecek. Aktepe etabı ise, Alayköy’de bulunan gece kulüplerinin arkasından start alacak ve Aktepe diye bilinen dağlık bölgede gerçekleşecek. Etap, Yılmazköy’de son bulacak.

Etap Saatleri : Cuma Start 17.00 - ZetSSS 17.05 Cumartesi OE2 Kozan - 10.03 - OE3 Şirinevler 1 10.56- OE4 Şirinevler 2 11.49 Servis Arası OE5 Kozan 13.52 - OE6 Aktepe1 14.45 - OE7 Aktepe 2 15.38 - OE8 ZET 16.48

