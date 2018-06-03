Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci günün galibi Yağız Avcı-Onur Vatansever

BRT Spor'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından Gülgün Süt ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde dünkü ikinci gün tamamlandı.

Sürücüler, Tirmen ve Çeşme Etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, günü Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan seyirci özel etabının ardından, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bulunan servis alanında noktaladılar.

Ford Motorsport Turkey adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi, ikinci günü, aynı takımdan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ekibinin 7 saniye önünde birinci sırada tamamladı. Üçüncülüğü ise Fahri’nin 19.9 saniye ardından BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova – Vedat Bostancı ekibi elde etti.

Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde üçüncü gün yarışları bugün yapılacak. Ekipler, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç etaplarından ikişer kez geçtikten sonra saat 16.25’te Girne Yat Limanı’na kurulacak olan podyumda yarışı tamamlayacaklar.