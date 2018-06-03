Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci günün galibi Yağız Avcı-Onur Vatansever

Gülgün Süt ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde dünkü ikinci gün tamamlandı.

03 Haziran 2018 Pazar 11:19
Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci günün galibi Yağız Avcı-Onur Vatansever

BRT Spor'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından Gülgün Süt ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde dünkü ikinci gün tamamlandı.

Sürücüler, Tirmen ve Çeşme Etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, günü Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan seyirci özel etabının ardından, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bulunan servis alanında noktaladılar.

Ford Motorsport Turkey adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi, ikinci günü, aynı takımdan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ekibinin 7 saniye önünde birinci sırada tamamladı. Üçüncülüğü ise Fahri’nin 19.9 saniye ardından BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova – Vedat Bostancı ekibi elde etti.

Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde üçüncü gün yarışları bugün yapılacak. Ekipler, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç etaplarından ikişer kez geçtikten sonra saat 16.25’te Girne Yat Limanı’na kurulacak olan podyumda yarışı tamamlayacaklar.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aysu ve Sel gururlandırdı
Aysu ve Sel gururlandırdı
Yiğitcan Romanya’da uçtu
Yiğitcan Romanya’da uçtu
Yenişehir trafik ışıkları kavşağı kısmen trafiğe kapatıldı
Yenişehir trafik ışıkları kavşağı kısmen trafiğe kapatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim