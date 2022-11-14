Kylian Mbappe rakibine cinsel organını gösterdi

Fransa Ligue 1'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürdü. 15. hafta karşılaşmasında lider Paris Saint-Germain sahasında Auxerre ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, başkent ekibi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İLGİNÇ TEPKİ!

Mücadele öncesinde ise adeta karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı. PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde Auxerre'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kays Ruiz'in kendisi hakkında dedikodular ortaya attığını iddia ettiği Kays Ruiz'e oldukça ilginç bir tepkide bulundu.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Eski PSG'li Kays Ruiz bu karşılaşmada kadroya alınmazken, ikili çıkış koridorunda karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Kays Ruiz'e kendisi hakkında dedikodu yaptığı için cinsel organını kavrayarak dönüp gösterdi.

Mbappe'nin bu hareketi Fransız basınında oldukça konuşulurken, 23 yaşındaki golcünün kameralara yansıyan bu hareketi için ceza alması bekleniyor.