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La Liga’da pazartesi maçlarına iptal kararı

Madrid'deki ticari mahkeme, 1. ve 2. lig maçlarının sadece cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğini açıklayıp, pazartesi günkü maç programını kaldırma kararı aldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:26
La Liga’da pazartesi maçlarına iptal kararı

İspanya’da ticari mahkeme, 1. ve 2. Lig futbol maçlarının cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğini ancak pazartesi günü maçların yapılamayacağına karar verdi. İspanya’da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu La Liga kurumu ile İspanya Futbol Federasyonunu (RFEF) karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasında mahkemeden karar çıktı.

RFEF’nin bünyesindeki maç kurulu hakiminin “cuma ve pazartesi günleri maç oynanamaz” kararına La Liga’nın yaptığı itirazı değerlendiren Madrid 2 numaralı ticari mahkemesi, maçların pazartesi değil ama cuma günleri oynanabileceğini açıkladı.

Mahkeme hakimi Andres Sanchez Magro, maçların cuma günü oynanabilmesi için La Liga’nın 15 milyon avroluk depozito yatırmasını da şart koydu. RFEF’in kararını geçici olarak durdurma kararı alan mahkeme hakimi, maç saatleri konusunda RFEF ve La Liga arasında “koordinasyon ve anlaşmaya ihtiyaç olduğuna” kanaat getirdi.

Öte yandan RFEF Başkanı Luis Rubiales, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından attığı mesajda, “Çok mutluyum. Taraftarların arzusu yerine getirildi. Pazartesi maç yok. Cuma günü ise 15 milyon avro ödenirse var. Herkese teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise mahkeme kararını “gerçeklerin göz ardı edilmesi ve İspanyol futbolunun esir alınması” olarak değerlendirdi. La Liga ayrıca yazılı bir açıklama yaparak, mahkeme kararı için “çelişkiler doğuruyor ve işin özünden uzaklaşıp talep edilmeyen şeylere çözüm içeriyor” eleştirisinde bulundu.

La Liga, maç canlı yayın haklarıyla ilgili imzaladığı sözleşmelerden dolayı lig maçlarının cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanmasında ısrar ediyor. Mahkeme kararından sonra La Liga’da 2019-2020 sezonunun 16 Ağustos’ta Athletic Bilbao-Barcelona maçı ile başlaması kesinleşirken, daha önceden 19 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklanan Mallorca-Eibar ve Real Betis-Valladolid maçlarının tarihlerinin değiştirilmesi bekleniyor.

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La Liga
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