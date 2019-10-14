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Lapta'dan Önemli Galibiyet: 1-0

K-Pet 1.Ligde 5.hafta maçında Lapta konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı tek golle mağlup etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
Lapta'dan Önemli Galibiyet: 1-0

Zorlu karşılaşmada kazanan Lapta oldu.

Girne temsilcisi rakibini 70.dakikada Kemal Göktaş’ın golü ile 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Lapta aldığı bu galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken, Bostancı Bağcıl ise 1 puanda kaldı.

Yer: Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Cemal Sarı, Olgun Canik, Utku Hamamcıoğlu

Lapta: Emrah, Kemal, Süleyman (Ramazan) , Yusuf, Selçuk (Ahmet) , Hasan, İsmail, Özgür, Doğukan (Göksel), Ömer, Batuhan

Bostancı Bağcıl: Salih, Ahmet, Cahit (Cenker), Okan (Ali) , Zekai, Arda, Kemal, Kemal, Cevdet, Mehmet (Cemal) , Mete

Goller: 70’Kemal Göktaş (Lapta)

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Anahtar Kelimeler:
Lapta
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