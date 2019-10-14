Lapta'dan Önemli Galibiyet: 1-0

Zorlu karşılaşmada kazanan Lapta oldu.

Girne temsilcisi rakibini 70.dakikada Kemal Göktaş’ın golü ile 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Lapta aldığı bu galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken, Bostancı Bağcıl ise 1 puanda kaldı.

Yer: Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Cemal Sarı, Olgun Canik, Utku Hamamcıoğlu

Lapta: Emrah, Kemal, Süleyman (Ramazan) , Yusuf, Selçuk (Ahmet) , Hasan, İsmail, Özgür, Doğukan (Göksel), Ömer, Batuhan

Bostancı Bağcıl: Salih, Ahmet, Cahit (Cenker), Okan (Ali) , Zekai, Arda, Kemal, Kemal, Cevdet, Mehmet (Cemal) , Mete

Goller: 70’Kemal Göktaş (Lapta)