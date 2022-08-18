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Lebron James, 2 yıl daha Lakers’ta

Yıldız basketbolcu Lebron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 11:15
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Lebron James, 2 yıl daha Lakers’ta


Yeni sezon öncesinde kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen Lebron James, Lakers’ta kaldı. 37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. James, 2 yılda 85 milyon Dolar kazanacak.

Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon Dolar kazanması bekleniyor.

LeBron James, Lakers ile 2020’de NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl ise play-in’e bile kalamamıştı. LeBron, 2021-22’de sahaya çıktığı 56 maçta 30.3 sayı – 8.2 ribaunt – 6.2 asist – 1.3 top çalma – 1.1 blok ile mücadele etti.

Anahtar Kelimeler:
LeBron James
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