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LeBron James adını NBA tarihine bir kez daha yazdırdı!

Los Angeles Lakers, all-star oyuncusu LeBron James'in yeni bir başarıya daha imza attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-110 mağlup etti.

28 Kasım 2019 Perşembe 13:04
LeBron James adını NBA tarihine bir kez daha yazdırdı!

NBA’e 14 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers’ın konuk olduğu New Orleans Pelicans’ı 4 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 9’a çıkardığı maçı 29 sayı, 11 asist ve 5 ribauntla tamamlayan James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aşan (33 bin 8) 4. oyuncu konumuna geldi. James’in önünde ilk 3’te sırasıyla Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.

Sezonun 16. galibiyetine ulaşarak Batı Konferansı’nda liderliğini sürdüren Lakers’ta maçın yıldızı ise mücadeleyi 41 sayı, 9 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Anthony Davis oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Pelicans’ta Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparken, JJ Redick 18 sayı kaydetti.

BUCKS’IN GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 111-102 mağlup ederek sezonun 15. galibiyetini elde etti.

Üst üste 9. kez kazanan Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı ve 10 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 13 sayı, 8 ribaunt, birer asist, blok ve top çalma performansıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon üst üste 8’inci, toplamda 14. kez kaybeden Hawks’ta Jabari Parker’ın 33 sayı ve 14 ribaunt, Trae Young’un 29 sayı ve 7 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

CEDİ’NİN 14 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Orlando Magic, sezonun 7. galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 116-104 yenerek aldı.

Magic’te Evan Fournier 30, Jonathan Isaac ve Terrence Ross on altışar, Markelle Fultz ve Mo Bamba on beşer sayıyla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton 20 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Darius Garland 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaunt birer asist ve top çalma, Tristan Thompson 13 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

SIXERS, EMBIID’İN PERFORMANSIYLA KAZANDI

Philadelphia 76ers ise yıldız oyuncusu Joel Embiid’in 33 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptığı maçta konuk ettiği Sacramento Kings’i 97-91 mağlup etti. Sezonun 12. galibiyetini elde eden Sixers’ta 21 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz, 2 sayı ve 2 ribaunt, 1 asist üretti.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings’te Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dewayne Dedmon 18 sayı ve 6 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

NBA’e, bir günlük aranın ardından 13 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-102

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-116

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 121-110

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 97-91

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 102-101

Toronto Raptors-New York Knicks: 126-98

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 119-121

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 111-102

Houston Rockets-Miami Heat: 117-108

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 101-113

Phoenix Suns-Washington Wizards: 132-140

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 110-114

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 136-119

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 104-90

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