Lefke dolu dizgin

BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Süper ligde play out bölgesinden uzaklaşmak isteyen Lefke ile G.Gücü arasındaki mücadeleden 5-0 galip ayrılan Lefke son haftalardaki yükselişine devam etti ve aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. G.Gücü ise aldığı bu ağır mağlubiyetle play out’un içinde kalmaya devam etti.

7.dk gelişen Lefke atağında Yılmaz’ın vurduğu top yandan dışarı gitti.

14.dk G.Gücü’nden Debola’nın uzaktan şut denemesinde top üsten dışarı çıktı.

16.dk Çağrı’nın sağdan uzun ortasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Kasım’ın ayak koydu, yavaş gitmesine rağmen top kale ağları ile kucaklaştı 1-0.

22.dk Kasım’ın vuruşunda kaleci Ferhat Oğlak gole izin vermedi.

26.dk Ahmet Can’ın serbest vuruşu kaleci Mehmet kale çizgisi üzerinden çeldi, dönen topa 4 G.Gücü futbolcusu vuramayınca savunma topu kornere gönderdi.

38.dk Lefke’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Yılmaz direkt kaleye kullandı. Baraja çarpan top yön değiştirince Ferhat hamle yapamadı ve top ters taraftan ağlarla buluştu 2-0

45.dk Lefke’den Allen’in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Hakan’ın ters vuruşunda ilk yarının sonucu 3-0 olarak belirlendi.

47.dk ani gelişen Lefke atağında ceza sahası içerisinde Rahmi’nin sol çaprazdan vurduğu top ağlarla kucaklaştı 4-0.

54.dk G.Gücü kalecisi Seyit’in Allen’i düşürmesi sonucu Lefke penaltı kazandı. Penaltı atışını Kasım kullandı, ancak top sol yandan dışarı gitti.

64.dk G.Gücü’nden Ali’nin uzaktan sert şutunda top kaleci Mehmet’te kaldı.

70.dk topla ceza sahası içerisinde buluşan Kasım bu kez topu ağlara göndererek kendisini taraftarlarına affettirdi 5-0.

76.dk Mamadou’nun pasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Ahmet Can’ın vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çelerek gole izin vermedi.

80.dk soldan kazanılan köşe atışını Hakan kullandı, Gökhan’ın kafasından seken top üst kale direğini yalayarak dışarı çıktı.