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Lefke Futbol Akademi Antalya yolcusu

Lefke Futbol Akademisi’nde başkanlığını Hasan Olgu’nun yapacağı kafilede antrenör Kazım İrdemve 12 futbolcu kafilede yer alacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:50
Lefke Futbol Akademi Antalya yolcusu
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BRT Spor'un haberine göre, Lefke Futbol Akademisi Antalya’da düzenlenecek olan “Grassroots” turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gidiyor. Türkiye’de alt yaş kategorilerinde yapılacak en büyük ve en kapsamlı altyapı organizasyonlarından olan uluslararası “Grassroots” turnuvasınadavet edilen Lefke Futbol Akademisi 27-30 Ocak tarihleri arasında Antalya Grassroots 2018Futbol Turnuvasında mücadele edecek.

Lefke Futbol Akademisi’nde başkanlığını Hasan Olgu’nun yapacağı kafilede antrenör Kazım İrdemve 12 futbolcu kafilede yer alacak.

Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvasında yer alacak olan Lefke Futbol Akademisi U11Takımı, turnuvada Türkiye Süper Lig ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin(Feyenoord, CSKA Moskova, Bayer Urdinger, Sokol) altyapı takımların yer aldığı 112 altyapı takımı katılacağı takımlar ile mücadele edecek. Lefke Futbol Akademisi hatırlanacağı gibi U11 Takımı Ağustos ayında Ankara’da düzenlenen “Ankara Cup 2017” kupasında şampiyon olmuştu.

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