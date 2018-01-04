Lefke’de gece Çamlık’ın

Havadis Spor'dan Tonguç Kotak'ın haberine göre, Voleybol Kadınlar Ligi’nin önemli karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 3-1 mağlup etti.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çamlık ilk seti zor da olsa 26-24 ve ikinci seti 25-20 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette toparlanan Lefke Avrupa Üniversitesi rakibinin hatalarını iyi değerlendirerek bu setten 25-19 galip ayrılınca durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü setinde Çamlık rakibi karşısında mükemmel bir oyun oynayarak seti 25-12 maçı da 3-1 kazandı.

Maçta Çamlıkspor’un ABD’li oyuncusu Julia Mackey, pasör Merve Çelebi ve takımın yıldızı Buğra dikkat çeken isimler oldular.

Öte yandan Kadınlar Ligi’nde Vakıflar, Yeni Erenköy Belediyesi’ni deplasmanda 3-1 yenerken, erkeklerde ise Vakıflar, Yeni Erenköy’ü 3-0’la geçti.