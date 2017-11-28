Lefke’de Kasım şoku

BRT Spor'un haberine göre, Ülkemizin en büyük golcüleri arasında gösterilen Kasım Tağman’ın, ilk devreyi kapattığı öğrenildi. Kasım’ın sezon başından beridir gerek transfer sıkıntıları gerek ise vatani görevini yapmasından dolayı doğru düzgün antrenman yapamamasından dolayı futbola ara verme kararı aldığı bilgisi edinildi. Tecrübeli golcünün sezon başından beridir bu konulardan bunaldığı ve devre arasına kadar futbol oynamak istemediği öğrenildi.