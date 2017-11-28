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Lefke’de Kasım şoku

Lefke’nin yıldız oyuncusu Kasım Tağman, kendisi ve kulübü adına önemli bir karar aldı.

28 Kasım 2017 Salı 16:32
Lefke’de Kasım şoku
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BRT Spor'un haberine göre, Ülkemizin en büyük golcüleri arasında gösterilen Kasım Tağman’ın, ilk devreyi kapattığı öğrenildi. Kasım’ın sezon başından beridir gerek transfer sıkıntıları gerek ise vatani görevini yapmasından dolayı doğru düzgün antrenman yapamamasından dolayı futbola ara verme kararı aldığı bilgisi edinildi. Tecrübeli golcünün sezon başından beridir bu konulardan bunaldığı ve devre arasına kadar futbol oynamak istemediği öğrenildi.

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