Lefkoşa ferdi darts ligi sona erdi

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin onuncu ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin onuncu ayağında Murat Çınaroğlu şampiyon olurken, ikinci Tamer Kaya, üçüncü Tahir Aktaş, dördüncüyse Tonguz Çakmak oldu. Bu sonuçlarla onucu ayağın sonucunda genel klasmanda Murat Çınaroğlu şampiyon olurken, ikinci Tarık Billur, üçüncü Elmas Çocuk, dördüncüyse Hasan Mavigözlü oldu. On haftanın sonunda sonuçlanan ferdi ligin ödülleriyse turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan oyunculara takdim edildi. Lefkoşa ferdi darts ligini organize eden Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı gece de kısa bir konuşma yaparak ferdi lige destek olarak katılan herkese tek, tek teşekkür etti.

Organize edilen ferdi lig genel klasman yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Murat Çınaroğlu (10 ok)

En yüksek sayı atan;

Murat Çınaroğlu (180x7)

En yüksek sayıdan bitiren;

Tarık Billur (154 Finiş)