LEFKOŞA GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği spor faaliyetlerine bilardo ve darts alanında 2020 yılında da devam ediyor. Legend takımı 2019-2020 sezonunda büyük bir özveri göstererek bilardoda lig ve kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Legend darts takımları 2019-2020 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele etti.

Legend takımı dartsta 7 takımın mücadele ettiği Efes Pilsen Süper Darts Ligi’ni 5’incilikle bitirdi.

Legend 2. Takımı ise ligi 4’üncü tamamladı.

Legend Başkanı Serdar İmamoğlu konuşmasında darts alanında bize sponsor olan Nayat Yapı’ya, Legend bilardo takım kaptanı Fırat Leylek'e, Legend Darts takımı kaptanı Ahmet Evliya'ya, Legend Darts 1. Lig takımı kaptanı Berk Mohaç'a ve tüm oyuncularına teşekkürlerini ileterek, “Legend sadece bir spor derneği değil ayni zamanda gençlerimizi profesyonel sporcular olarak günümüze kazandırmalarını sağlayan bir sivil toplum örgütüdür” dedi.