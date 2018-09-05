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Lefkoşa Maratonu ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
Lefkoşa Maratonu ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek Lefkoşa Maratonu için sponsorluğu Kuzey Kıbrıs Turkcell kazandı.
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Spor Kulübü yöneticilerinin huzurunda açılan ihalede ana sponsorluğu Kuzey Kıbrıs Turkcell aldı.
Son dört yıldır ihtiyaçlı kesimlere yardımcı olmak ve toplumsal bir fayda sağlanması amacıyla geçekleştirilen maratonun geliri bu yıl, LTB tarafından 170’den fazla ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacak servis aracı alımı için kullanılacak.

 

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