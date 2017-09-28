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Lefkoşa Open’da heyecan devam ediyor

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Lefkoşa Open Tenis Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 08:41
Lefkoşa Open’da heyecan devam ediyor

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Lefkoşa Open Tenis Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.

Lefkoşa Open Tenis Turnuvası’nda 9. günde galip gelenler aşağıdaki gibidir:

Barış Örek, Yenal Esenel, Şafak Güzoğlu, Özgü Samioğlu  ve Florin Sorodoc teklerde galip gelen tenisçiler oldular.  Çiftlerde İzem Civisilli – Nergis Lal Menemenci, Akay Çolak - Ahmet Örek, Orhun Doğasal – Orhan Şevket, Orhun Doğsal – İpek Özsev, Vivien Iordache – Florin Sorodoc, Saadet Alara Aktuğlu – Melin Önkaya, Yarkın Kuloğlu – Mehmet Sonat, Armağan Gül – Necat Yüksel günün galüpleri oldular.

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