Lefkoşa Turkcell İle Koşuyor Maratonu’nun 10 İle 21 Km Sonuçları Açıklandı

Lefkoşa Turkcell İle Koşuyor Maratonu’nun 10 ile 21 km sonuçları açıklandı.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açıklamasına göre, sonuçlar şöyle:
10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. Veli Atikoğlu 00:37:18
2 Mesut Akpınar 00:37:35
3 Aron Medhane 00:37:42
10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. Emine Yarkin 00:44:10
2 Şirin Bolkan 00:48:18
3 Melda Ünal 00:48:58
10 KM KADINLAR 16-29 YAŞ
1. Şirin Bolkan 00:48:18
2. Zynab El Hajj Ali Barada 00:53:02
3. Gamze Özyildiz 00:55:02
10 KM KADINLAR 30-39 YAŞ
1. Emine Yarkin , 00:44:10
2. Melda Ünal , 00:48:58
3. Naile Günbay , 00:52:16
10 KM KADINLAR / 40-49 YAŞ
1. Feyza Erkal , 00:49:47
2.Çağrı Arslan , 00:56:23
3. Nihal Pilli Usar , 00:58:07
10 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜZERİ
1. Kadriye Debreli , 00:56:05
2. Pembe Abohorlu , 01:06:58
3. Fatma Nevgül Ramiz , 01:10:43
10 KM ERKEKLER 16-29 YAŞ
1. Veli Atikoğlu 00:37:18
2. Mesut Akpınar 00:37:35
3. Aron Medhane 00:37:42
10 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ
1 Ekrem Kaide , 00:39:45
2 Özgü Özyiğit , 00:42:20
3 Murat Ateş , 00:42:36
10 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ
1. Ali Korkmaz , 00:37:49
2. Tamer Depreli , 00:38:08
3 Ersoy Çetinkaya , 00:38:49
10 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ
1. Aziz Tahtaci , 00:42:59
2. Ramazan Yıldırım , 00:45:08
3. Aziz Limasollu , 00:46:25
21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1.Rıdvan Alper Afacan 01:13:50
2. Cemal İneci 01:21:26
3. Tuncay İbrahimzade 01:30:19
21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. Suna Evran Elmas 01:48:01
2 Nuran Öze 01:48:46
3 Gamuchirai Gwatswaria 01:54:12
21 KM ERKEKLER 18-29 YAŞ
1. Tuncay İbrahimzade , 01:30:19
2. Dagnu Haile Tessema , 01:34:41
3. Zihni Kaçmaz , 01:38:42
21 KM ERKEKLER 30-39 YAŞ
1. Rıdvan Alper Afacan , 01:13:50
2. Halil Kaçmaz , 01:36:21
3. Emre Özbilge , 01:38:31
21 KM ERKEKLER 40-49 YAŞ
1. Cemal İneci , 01:21:26
2. Tamer Isırgan , 01:31:36
3. Olçar Kirca , 01:37:16
21 KM ERKEKLER 50 YAŞ ÜZERİ
1. Mehmet İneci , 01:38:03
2. Aysın Öztrak , 01:39:11
3. Bekir Moda , 01:54:57
21 KM KADINLAR 18-29 YAŞ
1. Gamuchirai Gwatswaria , 01:54:12
21 KM KADINLAR 30-39 YAŞ
1. Suna Evran Elmas , 01:48:01
2. Emel Bilgin , 02:07:04
3 Gözde Ulaş , 02:14:37
21 KM KADINLAR 40-49 YAŞ
1. Nuran Öze , 01:48:46
2. Ayşe Deveci , 02:03:54
3. Yonca Özdemir , 02:12:35
21 KM KADINLAR 50 YAŞ ÜSTÜ
1. Güler Şahin , 02:23:38