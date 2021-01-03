İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
2 hafta sonra kazanan Leicester'da goller 55' James Maddison ve 72' Youri Tielemans'tan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.
Leicester'da Çağlar Söyüncü 79. dakikada oyuna dahil olurken, Cengiz Ünder yedek soyundu.
Leicester City zirve takibinde
Premier Lig'de zirve yarışı veren Leicester City, Newcastle United'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
03 Ocak 2021 Pazar 18:17
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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.