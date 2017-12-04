Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

G grubunda liderliği garantileyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yedek oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son 16 biletini cebine koyan Beşiktaş, son maçta Almanya'nın Leipzig takımına konuk olacak.

İki hafta önce Vodafone Park'ta Porto ile 1-1 berabere kalarak puanını 11 yapan ve grup liderliğini garantileyen Siyah-Beyazlılar için Leipzig deplasmanı formalite maçı olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatine göre 22.45'te KKTC saatine göre 21:45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

6 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatine göre 22.45'te KKTC saatine göre 21:45'te başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.