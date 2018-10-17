Levent Soykut anı turnuvası başlıyor

Bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Levent Soykut Anı Turnuvası bayanlar ve erkekler kategorisinde oynanacak.

Bu gece Atatürk Spor Salonunda başlayacak olan turnuva da ilk müsabakalar erkekler kategorisinde oynanacak. Yarın akşam oynanacak olan bayanlar karşılaşmasının ardından Cuma gecesi turnuvanın bayanlar ve erkeklerde final karşılaşmaları oynanacak.

Bu gece erkekler karşılaşmasında saat 18.30 da YDÜ ile Yeni Erenköy Belediyesi karşı karşıya gelecek bu karşılaşmanın ardından saat 20.00 de Vakıar ile DAÜ karşı karşıya gelecek. Bu gece oynanacak karşılaşmalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

Perşembe akşamı oynanacak olan bayan müsabakaları Necati Taşkın Spor Salonu oynanacak. Turnuva Cuma akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan bayan ve erkek finali ile tamamlanacak.

“Vakıar Anıyor” Turnuvası Cumartesi gerçekleşecek

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen sezon öncesi hazırlık turnuvalarının bir diğeri Yıldız Kızlar kategorisinde Cumartesi gerçekleşecek. Vakıar Spor Kulübünün merhum sporcu, antrenör ve idarecilerinin, Vakıar Spor Kulübü Anıyor adı altında düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Turnuvası Cumartesi günü saat 10.00 da Necati Taşkın Spor Salonunda başlayacak. Ayni gün tamamlanacak olan organizasyonda 8 Yıldız Kız takım mücadele edecek. Müsabakalar 4erli iki grup halinde oynanacak. İlk iki takımın yarı finale yükseleceği organizasyonda A1 –B2 B1-A2 yarı final eşleşmeleri sonucunda galipler final mağluplar 3. Lük maçında karşı karşıya gelecek. Turnuva sonucunda dereceye girecek takımlar a ödülleri takdim edilecek.