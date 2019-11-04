Lewis Hamilton ABD Grand Prix'sinde 6. kez şampiyonluğa ulaştı

Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton böylece kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti. Bu, Hamilton'a gelmiş geçmiş en iyi 2. F1 pilotu ünvanını kazandırdı.

En fazla şampiyon olan F1 pilotu, 7 kez kupayı kaldıran Michael Schumacher.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, 5. cepten başladığı mücadelede, yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitirdi. Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise yarışı liderin 5.002 saniye gerisinde bitirerek 3. oldu.

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 17 Kasım'da yapılacak.

34 yaşındaki İngiliz pilot, "Bir şaheser üzerinde çalışıyorum ve onu henüz bitirmedim" dedi.

"Kesinlikle bunun en iyi sezonum olduğunu düşünüyorum ama bir zanaatta ustalaşmak uzun zaman istiyor ve daha üzerinde çok çalışmam, bilmeceye daha fazla parça eklemem gerek.

"Yolda inişler ve çıkışlar olacak ama bunların üstesinden gelmek için en iyi araçlara sahip olduğumu düşünüyorum."

Hamilton'ın Mercedes ile yaptığı yıllık 40 milyon sterlinlik anlaşmasının bitmesine henüz bir yıl var.

Hamilton'ın kariyerinin gelişimini gözlemleme şansı bulan Mercedes takım direktörü Toto Wolff, "Lewis hâlâ oldukça motive ve her bir yarışı kazanmak istediğini görebiliyorsunuz" diye konuştu.

"Durum böyle olduğu müddetçe, daha fazla ilerleyebilir. Onun iyi bir arabaya sahip olmasını sağlamalıyız. Bu konuda sınır yok" diye konuştu.