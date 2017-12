Lider Beşiktaş bu akşam Leipzig’e konuk oluyor

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son 16 biletini cebine koyan Beşiktaş, son maçta bugün Almanya'nın Leipzig takımına konuk olacak.

İki hafta önce Vodafone Park'ta Porto ile 1-1 berabere kalarak puanını 11 yapan ve grup liderliğini garantileyen Siyah-Beyazlılar için Leipzig deplasmanı formalite maçı olacak.

Bu akşam saat 22.45'te başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Şenol Güneş: Oyunumuzla iz bırakmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları Leipzig maçına ilişkin konuşan Şenol Güneş, "Denk takımlarla yarışa başladık. Yarın güzel bir maç oynamak ve kazanmak bizi mutlu eder. Rakibin gücünü biliyoruz. İyi oyuncuları ve teknik adamları var. Yatırımları büyük tecrübeleri az takım. Oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Geri kalan beş maçta düşündüklerini yaptıklarını söyleyen Güneş, "Yarın da düşündüklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbolun en önemli faktörü taraftardır. Taraftar konusunda kulübümüz hakkında yanlış bir karar alındı. Kulübümüz zarar gördü. Şiddetin olumsuzlukların karşısındayız. Futbol birleştiricidir. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesinler? Güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Her oyuncu kendini göstermeli. Oynayacaklar kendini göstermeli" diye konuştu.

Gökhan’ı riske etmek istemediklerini söyleyen Güneş, "Atiba yorgundu. Babel de yorgun. Eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Değişecek oyuncularımız iyi oyuncular. Çalışarak hedeflerimizden birine ulaştığımız için mutluyuz. Kalite ve ekip olmak önemli. Her maç önemli. Sahaya çıkan her oyuncu işini en iyi şekilde yapmalı. Yönetim, taraftar, doğru işler yapmak ve desteklenmek bugünlere gelmemizde etkili oldu. Saygı, sevgi her şeyin başında gelir" dedi.

Caner: Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz

Siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin ise, güçlü bir rakiple oynayacaklarını aktararak, "Gruptan lider çıkıyoruz. Güzel bir maç olacak. Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz. Umarım isteğimiz gerçek olur. Kariyerim boyunca hep oynayan bir isimdim. 1,5 ay uzun bir süre değil. Kendime inanıyorum. Bıraktığım yerden daha güçlü halde geri döneceğim. Her zaman gülmemiz lazım. Kazançlardan ve kayıplardan ders çıkarmak lazım. Beşiktaş her zaman zirveye oynayan bir camia. Avrupa’da her sene üstüne koyuyoruz. İleride daha da iyi olacak. Zaten büyük bir kulübüz, daha da büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Leipzig Beşiktaş’ı tehlikeye attı

Alman kulübü yarın oynanacak son grup maçı için Türklere yaklaşık bin bilet sattı. Beşiktaş'ın karşı çıkmasına karşın Alman kulübünün Türkler'e yaptığı bin biletlik satış, Beşiktaş yönetiminin tepkisini çekti. Maçta Türkler'e çeşitli tribünlerden bilet satıldığı için Beşiktaş taraftarı dağınık olarak oturacak. Leipzig yetkilileri, maça yönelik sıkı güvenlik tedbirlerinin alınacağını ve stada girerken taraftarlara biletin yanı sıra kimlik de sorulacağını belirttiler.

Beşiktaş, kapıdaki men tehlikesi nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.

Karşılaşmayı Kassai yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

Tolgay ve Caner kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, Leipzig maçında sarı kart görmeleri halinde bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Kadroda rotasyon bekleniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Almanya'da oynanacak son karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Şenol Güneş'in Lens, Negredo, Mitroviç ve Medel gibi bu sezon genelde yedek bekleyen oyunculara şans verebilir.

Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay, Leipzig maçı kadrosuna alınmadı.