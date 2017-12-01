Lidere yan bakılmıyor

BRT Spor'un haberine göre, 2017-2018 Sezonu Gençler Hentbol Ligi karşılaşmasında yenilgisiz lider konuk ettiği Esentepe karşısında rahat bir oyundan sonra 32-22 kazanmasını bildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada UKÜ’den Deniz kaydettiği 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu Gençler Hentbol Ligi’ne dün de devam edildi. Önceden UKÜ Arena’da oynanacağı açıklanan UKÜ-Esentepe genç kız karşılaşması salonun kandil nedeniyle kapalı olmasından dolayı Atatürk Spor Salonu’na alındı.

Dün her iki takımı karşı karşıya getiren maçta UKÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirmek, Esentepe ise alacağı bir galibiyetle play-off şansını sürdürmek amacıyla maça çıktılar.

İlk 10 dakikası denk güçler şeklinde geçen karşılaşmada bu dakikadan sonra UKÜ oyundaki üstünlüğü ele geçirmeye başardı ve ilk yarı 14-10 UKÜ’nün üstünlüğünde tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tamamen UKÜ’nün hâkimiyeti vardı. Özellikle Deniz ve Gülem’in kaydettikleri goller aradaki farkın açılmasını sağladı. Buna karşılık Esentepe’nin aradaki farkı kapama çabası yapılan top kayıpları ve hatalı yürümeler nedeniyle sonuçsuz kaldı. Maçın bitimine 12 dakika kala Esentepe’den Kayra üçüncü 2 dakika cezası sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

UKÜ üstün oyunu neticesinde karşılaşmadan 32-22 galibiyetle ayrılarak hem liderliğini hem de yenilmezliğini devam ettirdi. UKÜ’den Deniz kaydettiği golle galibiyete büyük katkı sağlarken, günün de en çok gol atan oyuncusu oldu.

Günün diğer oynanan karşılaşmalarında genç kızlarda DarbazMeritA.Yeşilova’yı40-17, genç erkeklerde de Yükseliş Serdarlı Belediyesi’ni 31-13 mağlup ettiler.