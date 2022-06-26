Lig statüleri görüşülüyor

Süper Lig ve Birinci Lig'de 16'şar takımlı düzenlemenin güç dengeleri ve rekabeti olumsuz etkilediğinden hareketle önümüzdeki sezona yönelik çalışma başlatıldı.

Süper Lig 14 , 1.Lig 2 grupta 10'ar takım

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada Süper Lig'in 14 takıma düşürülmesi, Birinci Lig'in 2 grupta 10'ar takımla oynatılması konusunda yönetim kurulunda görüşme yapıldığını açıkladı. Play off ve play out maçlarının da statülerin içinde bulunmasını planladıklarını vurgulayan Sertoğlu, statülerle ilgili detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.