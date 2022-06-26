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Lig statüleri görüşülüyor

Futbol Federasyonu liglerde uygulanacak statülerle takım sayıları konusunda çalışma yapıyor.

26 Haziran 2022 Pazar 12:20
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Lig statüleri görüşülüyor
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Süper Lig ve Birinci Lig'de 16'şar takımlı düzenlemenin güç dengeleri ve rekabeti olumsuz etkilediğinden hareketle önümüzdeki sezona yönelik çalışma başlatıldı.

Süper Lig 14 , 1.Lig 2 grupta 10'ar takım

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada Süper Lig'in 14 takıma düşürülmesi, Birinci Lig'in 2 grupta 10'ar takımla oynatılması konusunda yönetim kurulunda görüşme yapıldığını açıkladı. Play off ve play out maçlarının da statülerin içinde bulunmasını planladıklarını vurgulayan Sertoğlu, statülerle ilgili detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Futbol FederasyonuLigSpor
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