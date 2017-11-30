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Ligin en golcüsü Baf

Süper Lig’de 10.hafta sonunda Baf Ülkü Yurdu maç başına attığı 2.8 gol oranı ile ligde en fazla gol atan takım oldu. Ligde lider durumda bulunan Binatlı ise 10 maçta 2.5 maç başı gol ortalaması ile bu alanda Küçük Kaymaklı ile ikinci sırayı paylaştı

30 Kasım 2017 Perşembe 11:36
Ligin en golcüsü Baf
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Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, 2017-2018 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde 10. hafta sonunda sezonun 3’te 1’lik bölümü geride kalırken ligde 7.sırada yer alan Baf Ülkü Yurdu en golcü takım olarak bu alanda zirvede yer aldı. 10 maçta 28 gol kaydeden Güzelyurt temsilcisi maç başına 2.8 gol ortalaması tutturarak en çok gol atan ekip oldu. Ligde lider durumda bulunan Binatlı ise 10 maç sonunda 2.5 oran tutturarak bu sıralamada Küçük Kaymaklı ise ikinci sırayı paylaştı. Liderin takipçisi Doğan Türk Birliği maç başına 2.0 ortalamaya sahip olarak listede Yalova ile birlikte 6.sırada kendine yer buldu. Sıralamada en az gol atan takım ise 7 gol ve 0.7 ortalama ile Y.Boğaziçi oldu.

En az golü gören iki takım var

Süper Lig’de 10.hafta sonunda en az gol atan takım olan Yeni Boğaziçi buna karşın Merit Alsancak Yeşilova ile birlikte 1.0 ‘lık ortalamayla da maç başına kalesinde en az gol gören takım oldu. Y.Boğaziçi takımı atılan gollerde dipte yer alırken kalesinde ise en gol gören takımlar listesinde zirvede yer alarak ilginç bir istatistiğe imza attı.
Ligde lider durumda bulunan Binatlı da kalesinde en az gol gören takımlardan biri. 10 maçta kalesinde 14 gol gören Güzelyurt ekibi 1.4 ortalama tutturdu.

Yalova ve Lefke gole engel olamıyor

10 maç sonunda kalesinde en çok gol gören takımlar Yalova ve Lefke oldu. Her iki takım da bu alanda 2.4 ortalama ile sıralamanın dibine vurdular. Buna karşın galibiyet sayılarının çok olması bu takımları alt sıralardan kurtardı. Cihangir’in ligde neden son sırada yer aldığı da bu gol sıralamasında ortaya çıkmış durumda. Lefkoşa temsilcisi maç başına 2.3 gol ortalaması ile kalesinde en fazla gol gören 3.takım oldu.  Galibiyet sayıları da az olunca Cihangir ligin en altına demirledi.

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