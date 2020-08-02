Lille'e transfer sürecini anlatan Burak Yılmaz: O toplantıdan sonra kararımı vermiştim

Lille Kulübü, yeni transferlerinden Burak Yılmaz, genç oyuncular Hollandalı stoper Sven Botman ve Meksikalı orta saha oyuncusu Eugenio Pizzuto'nun tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.

İki yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımıyla ilk kez kameralar karşısına geçen Yılmaz, transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti:

Lille Kulübünün bana güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda ve büyük takımlarda oynadım. Bu baskı aslında bana iyi geliyor. Bana duyulan güven üzerimde bir baskı yaratıyor. Geçmişte olduğu gibi yeni bir ispat yeni bir mutluluk için bu göreve başlıyorum. Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum.

"O gün kararımı verdim"

Yılmaz, transfer sürecinde yapılan görüşmelere ilişkin, “Yaklaşık 20 gün önce Luis Campos menajerlerimle irtibata geçti. Kendisi İstanbul'a geldi ve yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Açıkçası o toplantıdan sonra kararımı vermiştim” dedi.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le konuştuğunu ve onların görüşlerinin karar vermesinde etkili olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kulübümün transfer stratejisini çok iyi biliyorum ama burada benim görevim farklı. İlk görevim sahaya çıkıp gol atmak ve sonra diğer görevlerimi yerine getirmek olacak” ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik'ten 17 numara hediyesi

Kariyerinde uzun yıllardır 17 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, Lille'de aynı formanın sahibi Zeki Çelik ile bu konuda görüştüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: