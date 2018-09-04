Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93639
ALTIN
256.561
DOLAR
6.6772
STERLİN
8.5601
EURO
7.7230
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Son Dakika
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle...
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...

Lionel Messi Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili ilk kez konuştu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atmasına şaşırdığını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 14:23
Lionel Messi Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

İspanya La Liga’da yıllarca karşılıklı top oynayan, iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona’nın en büyük kozları olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, artık ayrı liglerde oynamaya başladı. Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transferi sonrası sessizliğe bürünen Lionel Messi, sessizliğini ilk kez bozdu. Catalunya Radyosu’na konuşan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’u seçmesine şaşırdığını söyledi.

Real Madrid’in dünyadaki en büyük takımlardan biri olduğunu söyleyen Lionel Messi “Oldukça iyi bir kadroları var. Ancak Cristiano Ronaldo’nun ayrılışı kuşkusuz ki onların gücünü eksiltti. Cristiano Ronaldo’nun transferi Juventus’u da Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında soktu. Şunu da belirtmem gerek ki, birçok takımın istediği Cristiano Ronaldo’nun Juventus tercihi beni oldukça şaşırttı. Onun ne Real Madrid’den ayrılacağını ne de Juventus’a imza atacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki durumunu da değerlendiren Lionel Messi “Artık şampiyonluk zamanı geldi. Son üç sezondur çeyrek finalde eleniyoruz. Geçen yıl Roma karşısında aldığımız sonuç bizi özellikle üzdü. Harika bir kadromuz var ve Şampiyonlar Ligi’ni almak için savaşacağız” şeklinde konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaLionel MessiCristiano RonaldoHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması
Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması
Maria Sharapova’dan ABD Açık’a erken veda
Maria Sharapova’dan ABD Açık’a erken veda
Lefkoşa'da Alptürk - Yücener kazandı
Lefkoşa'da Alptürk - Yücener kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim