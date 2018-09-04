Lionel Messi Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

İspanya La Liga’da yıllarca karşılıklı top oynayan, iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona’nın en büyük kozları olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, artık ayrı liglerde oynamaya başladı. Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transferi sonrası sessizliğe bürünen Lionel Messi, sessizliğini ilk kez bozdu. Catalunya Radyosu’na konuşan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’u seçmesine şaşırdığını söyledi.

Real Madrid’in dünyadaki en büyük takımlardan biri olduğunu söyleyen Lionel Messi “Oldukça iyi bir kadroları var. Ancak Cristiano Ronaldo’nun ayrılışı kuşkusuz ki onların gücünü eksiltti. Cristiano Ronaldo’nun transferi Juventus’u da Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında soktu. Şunu da belirtmem gerek ki, birçok takımın istediği Cristiano Ronaldo’nun Juventus tercihi beni oldukça şaşırttı. Onun ne Real Madrid’den ayrılacağını ne de Juventus’a imza atacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki durumunu da değerlendiren Lionel Messi “Artık şampiyonluk zamanı geldi. Son üç sezondur çeyrek finalde eleniyoruz. Geçen yıl Roma karşısında aldığımız sonuç bizi özellikle üzdü. Harika bir kadromuz var ve Şampiyonlar Ligi’ni almak için savaşacağız” şeklinde konuştu.