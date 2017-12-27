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Liseler Futsalda HTL ve NKL şampiyon

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Dün oynanan final maçları sonunda kızlarda Namık Kemal Lisesi erkeklerde ise Hayadarpaşa Tücaret Lisesi şampiyon oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:28
Liseler Futsalda HTL ve NKL şampiyon
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Gençler Futsal final maçları dün oynandı ve şampiyonlar belli oldu.

Dün oynanan final maçları sonunda kızlarda Namık Kemal Lisesi erkeklerde ise Hayadarpaşa Tücaret Lisesi şampiyon oldu.

Kızlarda şampiyon NKL

Kızlar finalinde Namık Kemal Lisesi Cumhuriyet Lisesi karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet sonunda şampiyonluğa uzanırken bu maç öncesinde oynanan üçüncülük maçında ise Gazimağusa Meslek Lisesi Değirmenlik Lisesi’ni 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerin şampiyonu Haydarpaşa

Erkekler final karşılaşmasında ise Haydarpaşa Tüzaret Lisesi ile İskele Bekirpaşa Lisesi karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-1 kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi liseler şampiyonluğunu kazanırken üçüncülük maçında ise 20 Temmuz Fen Lisesi Hala Sultan İlahiyet Koleji’ni 6-5yenerek üçüncü oldu.

Ödüller verildi

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Takım sıralaması

Kızlar
1-Namık Kemal Lisesi
2-Cumhuriyet Lisesi
3-Gazimağusa Meslek Lisesi
4-Değirmenlik Lisesi

Erkekler

1-Haydarpaşa Ticaret Lisesi
2-Bekirpaşa Lisesi
3-20 Temmuz Fen Lisesi
4-Hala Sultan İlahiyat Koleji

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