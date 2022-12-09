Livakovic, Hırvatistan'ı Dünya Kupası'nda sırtladı!

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakada Hırvatistan file bekçisi Dominik Livakovic'in muhteşem performansı dikkat çekti.

Neymar'ın tarihe geçtiği maçın ardından Katar'da yoluna devam eden taraf Hırvatistan oldu. Brezilya'nın yıldızı Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakada Hırvatistan file bekçisi Dominik Livakovic'in muhteşem performansı dikkat çekti. Neymar'ın tarihe geçtiği maçın ardından Katar'da yoluna devam eden taraf Hırvatistan oldu. Brezilya'nın yıldızı Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor görev aldı. Brezilya'da Neymar, Hırvatistan maçında attığı golle tarihe adını yazdırdı. Hırvatistan'da Dominik Livakovic'in muhteşem performansı tarihi zaferi getirdi. Neymar müsabaka sonrası sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı.

Eğitim Şehri Stadyumu'nda oynanan Hırvatistan - Brezilya maçına büyük ilgi gösterildi. Taraftarlar tüm tribünleri doldurdu. Müsabaka öncesi FIFA tarafından Dünya Kupası'nın dev maketi sahanın ortasına kadar getirildi. İki takım futbolcuları maç öncesi heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

DANILO'DAN SERT MÜDAHALE

Zorlu müsabakanın 25'inci dakikasında Hırvatistan'da savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Juranovic ceza sahasına girmeden önce topu kafasıyla kontrol etmek istedi. Bu sırada Danilo ayağını havaya kaldırdı ve Juranovic'in topla birlikte hareket etmesini engelledi. Müsabakanın hakemi Danilo'ya faulü sonrası sarı kart gösterdi.

Kritik maçın ilk yarısında tehlikeli pozisyon olmazken 45 dakikanın sona ermesinin ardından Casemiro ile Luka Modric'in forma değiştirmesi dikkat çekti.

MUHTEŞEM REFLEKS

Zorlu karşılaşmanın 47'nci dakikasında Brezilya sağ kanattan etkili geldi. Raphinha'nın pası sonrası Brezilya bir anda rakip ceza sahasına girdi. Hırvatistan'da topu uzaklaştırmak isteyen Gvardiol'un kayarak yaptığı vuruşta top bir anda Hırvatistan kalesine doğru yöneldi. Hırvatistan kalecisi Livakovic meşin yuvarlağı muhteşem bir refleksle kontrol etti.

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Heyecan dolu mücadelenin 48'inci dakikasında Brezilya gole çok yaklaştı. Vinicius Junior'ın pasıyla kale sahası yakınlarında topla buluşan Neymar dönerek vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü. Ardından sağ çaprazda topu kontrol eden Vinicius Junior sağ ayağıyla şutu çekti falkat top yine savunmaya çarpıp uzaklaştı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kalktı.

PENALTI İTİRAZI, OFSAYTA TAKILDI

Brezilya cephesi ilk pozisyonda Juranovic'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazlarda bulundu. Pozisyon VAR'da incelendi. Elle müdahale öncesi ofsayt olduğu tespit edildi ve oyun Livakovic'in ofsaytı kullanmasıyla yeniden başladı.

LIVAKOVIC'TEN BİR KURTARIŞ DAHA

Kritik müsabakanın 55'inci dakikasında Brezilya bir kez daha gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Neymar ceza sahası içi sol çaprazında sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Hırvat kaleci Livakovic topu sağ ayağıyla çıkarmayı başardı. Neymar kaçan bu fırsat sonrası büyük üzüntü yaşadı.

LIVAKOVIC'TEN GEÇİT YOK

Heyecan dolu mücadelenin 66'ncı dakikasında Brezilya'da Lucas Paqueta gole yaklaşan bir diğer isim oldu. Ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan tecrübeli orta sahanın şutunda Dominik Livakovic bir kez daha başarılı bir kurtarışa imza attı. Livakovic bu kurtarış sonrası tribünlerden alkış topladı.

LIVAKOVIC DUVAR ÖRDÜ

Zorlu karşılaşmanın 76'ncı dakikasında savunmanın arkasına sarkan Neymar ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı, ancak Hırvatistan kalecisi Livakovic topu ayağıyla kornere çeldi.

ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

Heyecan dolu mücadelenin 80'inci dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Paqueta sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak Hırvatistan kalecisi Livakovic'te kaldı. Pozisyondan kısa bir süre sonra Anthony'nin ceza sahasına gönderdiği topu Livakovic kontrol etti.